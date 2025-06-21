Jun 21, 2025 2:14 PMClock
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مصادر طبية في غزة: مقتل 202 وإصابة 1037 فلسطينيا خلال الساعات الـ 48 الماضية

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