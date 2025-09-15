10:43 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر طبية في غزة: مقتل 17 فلسطينيا وجرح آخرين منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o