Jul 21, 2025 1:43 PMClock
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مصادر طبية في غزة: تسجيل 19 حالة وفاة نتيجة الجوع الحاد في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

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