Aug 5, 2025 1:36 PMClock
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مصادر طبية في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 من بينهم 94 طفلًا

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