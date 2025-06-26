Jun 26, 2025 8:22 AMClock
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مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة: مقتل 14 ضمنهم 3 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم

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