Apr 21, 2025 6:09 PMClock
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مصادر طبية سودانية للجزيرة: مقتل 11 مدنيا وإصابة 47 في قصف مدفعي على أحياء بالفاشر والمستشفى السعودي بالمدينة

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