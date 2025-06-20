Jun 20, 2025 8:02 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر طبية إسرائيلية: إصابة 7 إسرائيليين بجروح طفيفة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o