Jul 15, 2025 6:45 AMClock
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مصادر صحفية: نائب الوزير ماكليف يقدم استقالته من منصبه كنائب وزير في مكتب نتنياهو ونائب وزير في وزارة النقل

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