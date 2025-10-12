Oct 12, 2025 4:55 PMClock
أبرز الأحداث
مصادر صحفية: مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في إطلاق نار في حانة ومطعم بمقاطعة بوفورت بولاية ساوث كارولينا في الولايات المتحدة فجر الأحد

