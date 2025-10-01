Oct 1, 2025 7:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر صحافية: قوات سوريا الديمقراطية قصفت بالمدفعية والمسيّرات مواقع للجيش السوري بمحيط سد تشرين في ريف حلب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o