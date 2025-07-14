Jul 14, 2025 9:24 PMClock
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مصادر سياسية لبنانية لسكاي نيوز عربية: الجانب الأميركي يركز على التزام لبنان بمهلة زمنية لسحب السلاح

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