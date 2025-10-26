يصل رئيس جهاز الاستخبارات المصري اللواء حسن رشاد إلى بيروت يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة، في إطار جولة إقليمية تتزامن مع تصاعد الاتصالات الدولية حول الوضع في لبنان والجنوب.

ووفق ما نقلته مصادر سياسية لبنانية، فإن الزيارة “لافتة من حيث هوية الزائر”، إذ يُعدّ اللواء رشاد من الشخصيات الأمنية الرفيعة في القاهرة، ومن المقرر أن يتولى نقل مضامين الرسائل الدولية والعربية الموجّهة إلى لبنان بشأن التطورات الأخيرة، ولا سيما تلك المتصلة بالحدود الجنوبية والتوتر المستمر مع إسرائيل.

من جهتها، أفادت قناة “الحدث” أن الزيارة تأتي بعد أسبوع واحد على لقاء اللواء رشاد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى تنسيق مصري – إسرائيلي حول آفاق التهدئة ومساعي منع توسع دائرة المواجهة. وفي سياق متصل، كشفت قناة “العربية” أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، المتواجدة حالياً في إسرائيل، ستصل إلى بيروت يوم غدٍ الإثنين، للمشاركة في اجتماع مخصص لبحث التطورات الميدانية وآليات منع التصعيد وتسليح حزب الله، ضمن مسعى أميركي – عربي لتثبيت خطوط التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة شاملة.