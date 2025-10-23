10:48 AMClock
مصادر سورية من القنيطرة: دورية تابعة لقوات الاحتلال تتوغل في قريتي الرزانية وأبو رجم بريف القنيطرة الجنوبي

