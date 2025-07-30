Jul 30, 2025 11:56 AMClock
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مصادر سورية لسكاي نيوز عربية: وزير الخارجية السوري يتوجه إلى موسكو خلال الساعات المقبلة للقاء عدد من المسؤولين الروس

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