Jul 23, 2025 8:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر سورية: جهود فرنسية وغربية لردم الفجوة بين الحكومة السورية و "قوات سوريا الديمقراطية"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o