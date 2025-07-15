Jul 15, 2025 5:46 PMClock
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مصادر سورية: الجيش السوري أنهى مهامه في مدينة السويداء وبدأ بالانسحاب بعد تسليم النقاط الرئيسية لقوات وزارة الداخلية لاستكمال مهامها

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