Jul 6, 2025 8:13 PMClock
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مصادر رئاسية رداً على الانتقادات: الورقة ستؤكد على العلاقات الممتازة والسوية مع سوريا ضمن السيادة والتعاون اضافة الى الشق المتعلق باعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي

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