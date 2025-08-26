10:35 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر درزية في إسرائيل لسكاي نيوز عربية: دروز إسرائيل ليس لديهم مانع في اختيار نقطة أخرى يتم التوافق عليها لانطلاق الممر الإنساني إلى السويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o