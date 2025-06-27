Jun 27, 2025 2:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر دبلوماسية لـ"المركزية": نتنياهو قد يزور واشنطن في 7 تموز المقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o