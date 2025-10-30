أفادت مصادر دبلوماسية أميركية، أن لبنان قد أضاع فرصة كبيرة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة، مشيرة إلى القلق الكبير من تطور الأوضاع إلى الأسوأ في المستقبل القريب. ووفقًا للمصادر، سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توفير مناخ ملائم يحفز حزب الله على معالجة جذرية وطوعية لمسألة السلاح، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المتوقعة.

وأضافت المصادر عبر "سكاي نيوز"، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن خطة الإنقاذ التي تم اقتراحها على لبنان تضمنت ترتيبات مستلهمة من "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهي سلسلة من الاتفاقات التي وقعتها بعض الدول العربية مع إسرائيل لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي. وأوضحت المصادر أن هذه الخطة كانت تتضمن تقديم مليارات الدولارات من دول خليجية لدعم الاقتصاد اللبناني المتدهور.

المصادر تابعت قائلة: رفض مواجهة الوضع المسلح لـحزب الله يضمن استمرار التآكل المؤسسي في البلاد وقلوبنا تأمل في الأفضل للبنان وعقولنا تستعد للأسوأ

ورغم هذه المبادرات الدولية، أشارت المصادر إلى أن الوضع في لبنان لا يزال يراوح مكانه، مع وجود تحديات كبرى على مستوى الأمن السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يهدد بتفاقم الأزمات في المستقبل.

في المقابل، ذكرت "هيئة البث" الاسرائيلية أن إسرائيل "تدرس تكثيف هجماتها في لبنان في ظل محاولات حزب الله تعزيز موقعه"، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا أمنيا محدودا بهذا الشأن مساء اليوم.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسـرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن وتيرة الضربات الإسـرائيلية على لبنان ستتزايد.

وأضافت هيئة البث أن هناك معلومات تفيد بأن "حزب الله" نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان.

وأشارت الهيئة إلى الأمر الذي وجهه الرئيس اللبناني جوزف عون إلى الجيش في بلاده بأن يتصدى لأي غزو إسرائيلي للأراضي المحررة جنوب البلاد، وإلى موقف حزب الله الداعم لموقف الرئيس، بضرورة دعم الجيش بكل الوسائل لمحاربة إسرائيل.

وقالت إن أمر عون "ليس إلا تصعيدا خطابيا، على أقل تقدير، فنظرًا لتزايد وتيرة النشاط الإسرائيلي ضد حزب الله، يبدو أن القيادة اللبنانية تحاول تصوير نفسها على أنها تبذل جهودا أكبر لتحدي إسرائيل".

كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن "مسؤول إسرائيلي كبير" أن ميليشيا حزب الله تحاول، بل إنها نجحت، في استعادة قدراتها الهجومية والدفاعية، وأنها تعمل على إعادة بناء هيكليتها القيادية.