Jul 25, 2025 6:38 PMClock
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مصادر حماس: ما يقال في العلن ليس ما يصل إلينا من خلف الكواليس وفي جولات المفاوضات

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