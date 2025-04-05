Apr 5, 2025 6:31 PMClock
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مصادر حكومية : نواف سلام أكد لأورتاغوس أن الجيش سيواصل عمله لحصر السلاح بيد الدولة

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