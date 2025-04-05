Apr 5, 2025 10:16 AMClock
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مصادر بعبدا لـmtv: اللقاء بين الرئيس عون وأورتاغوس كان إيجابيًا جدًّا ودار خلاله نقاش حول الحدود اللبنانية مع سوريا وإسرائيل والاصلاحات المالية والاقتصادية

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