May 3, 2025 12:05 PMClock
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مصادر بالحزب الاشتراكي لـ"العربية": نتواصل مع المسؤولين في السويداء لاحتواء ما حدث

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