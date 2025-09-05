Sep 5, 2025 8:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر القوات أكدت أنها كانت تفضّل أن تُقرّ الخطة ضمن مهَل زمنية واضحة لكنها لم تتحفظ على اعتبار أن جلستي الخامس والسابع من آب كانت الحكومة قد أقرّت فيهما المهَل الزمنية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o