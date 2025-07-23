Jul 23, 2025 11:35 AMClock
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مصادر العربية: ⁠الاجواء في الرئاستين تشير الى ان لبنان لن يخسر فرصة العودة لمحيطه العربي والدولي بسبب عناد اشخاص في حزب الله

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