Jul 10, 2025 6:01 AMClock
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مصادر العربية: لا تزال هناك فجوات عالقة تحول دون حدوث اختراق في مفاوضات غزة

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