Jul 4, 2025 6:15 PMClock
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مصادر العربية: حماس تعلن في مؤتمر صحفي بعد ساعتين من الآن ردها على مقترح الهدنة

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