Apr 14, 2025 9:36 PMClock
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مصادر العربية: الورقة الإسرائيلية المقدمة للوسطاء تشترط نزع السلاح من قطاع غزة

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