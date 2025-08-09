4:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر الحدث: مقتل عنصر من حزب الله في غارة المسيّرة الإسرائيلية بـ عيناتا جنوبي لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o