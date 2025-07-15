Jul 15, 2025 8:25 AMClock
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مصادر "الحدث": مقتل القيادي في حماس فرج الغول بغارة اسرائيلية على مدينة غزة فجر اليوم

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