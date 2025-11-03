Nov 3, 2025 3:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر الحدث: مبعوث ترامب يؤكد أن واشنطن تتواصل مع الجيش السوداني والدعم بشكل منفصل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o