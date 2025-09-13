Sep 13, 2025 3:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر "الحدث": قوة الردع ستسلم مطار معيتيقة في ليبيا إلى "قوة حماية المطار" وفق الاتفاق الأمني مع الدبيبة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o