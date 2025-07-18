Jul 18, 2025 3:09 PMClock
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مصادر الحدث: عون وبري وضعا اللمسات الأخيرة على الردّ الأميركي بشأن حصر السلاح

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