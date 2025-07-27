Jul 27, 2025 3:47 PMClock
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مصادر الحدث: تأجيل "القرض الحسن" دفع مستحقاته ضمن سياسة استعداد حزب الله لأي سيناريو عسكري

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