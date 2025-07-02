Jul 2, 2025 4:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر الحدث: انفجارات في بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب دون معرفة الأسباب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o