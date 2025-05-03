May 3, 2025 12:51 PMClock
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مصادر "الحدث": المروحية الإسرائيلية إلى السويداء هبطت على بعد 70 كيلومترا من حدود إسرائيل وحملت معدات ومساعدات إنسانية للدروز

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