Apr 6, 2025 9:52 PMClock
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مصادر الحدث: الرئيس السوري يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى تركيا والإمارات الأسبوع المقبل

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