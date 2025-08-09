آخر الأخبار
2:49 PM
أبرز الأحداث
مصادر الحدث: الجيش اللبناني كان يعالج ذخائر داخل منشأة لحزب الله في صور عند الانفجار
مراون حمادة: حصرية السلاح بيد الدولة باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى ...
2025-08-09 16:19:26
السنيورة: شهداء الجيش يكملون مسيرة من سبقهم على درب تحرير لبنان من ...
2025-08-09 16:15:45
الجيش الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة جنوبي سوريا
2025-08-09 16:11:55
شهداء للجيش خلال تفكيك منشأة عسكرية.. عون: دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدراً وسلام: رحم الله أبطالنا
السنيورة: شهداء الجيش يكملون مسيرة من سبقهم على درب تحرير لبنان من الاحتلال
الجيش الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة جنوبي سوريا
إجتماع أمني بين لبنان وسوريا في الرياض.. الاثنين
تيمور جنبلاط التقى وفوداً بلدية وأهلية واغترابية في المختارة
مستشار "خامنئي" للشؤون الدولية: إيران ستمنع الممر الأميركي في القوقاز بالتعاون مع روسيا أو من دونها
مارك ضو: لن يبخل الجيش على الوطن التضحية والشهادة وكلنا مع الجيش، حامي الوطن والوطنية. التعزية لاهالي الشهداء والشفاء للجرحى
بالفيديو - قتيلان باستهداف سيارة في بلدة عيناتا
مصادر الحدث: مقتل عنصر من حزب الله في غارة المسيّرة الإسرائيلية بـ عيناتا جنوبي لبنان
العربية: قتيلان بغارة إسرائيلية على سيارة في عيناتا جنوبي لبنان
الحزب التقدمي الإشتراكي: مرة جديدة يدفع الجيش اللبناني ضريبة الدم خلال مهامه الوطنية. ويتقدّم الحزب التقدمي الإشتراكي من قيادة الجيش اللبناني بأحرّ التعازي بالشهداء الذين سقطوا اليوم في الجنوب أثناء تأديتهم لواجبهم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى
مستشار خامنئي: إيران ترفض نزع سلاح حزب الله
