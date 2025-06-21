Jun 21, 2025 10:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر الحدث: إسرائيل تحاول تدمير سلاح البحرية الإيراني لمنعه من غلق مضيق هرمز

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o