Apr 6, 2025 6:26 PMClock
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مصادر الحدث: أورتاغوس أبلغت القادة اللبنانيين أنه من غير المقبول وجود سلاحين وجيشين

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