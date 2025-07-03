Jul 3, 2025 10:44 AMClock
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بالأرقام - خسائر فادحة لـ"الحزب" منذ حرب غزة

أفادت مصادر "الحدث"، بأن "نحو 10 آلاف مقاتل بحزب الله أصبحوا خارج الخدمة كليًّا منذ حرب غزة"، كاشفة عن أن "الحرب الأخيرة كلّفت حزب الله أكثر من 4 آلاف قتيل بين قادة عسكريين وسياسيين وعناصر".

وذكرت المصادر أن "عدد مقاتلي حزب الله الآن يُقدّر بحوالي 60 ألفًا"، مشيرة إلى أن "نحو 2000 مقاتل تركوا حزب الله بعد اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله".

كما أعلنت أن "حزب الله أغلق معظم مراكزه للتدريب في البقاع والجنوب"، مؤكدة أن "أكثر من 80% من جنوب الليطاني بات تحت سلطة الجيش اللبناني".

ولفتت إلى أن "سلاح حزب الله المتوسط والثقيل صادره الجيش اللبناني أو دمرته إسرائيل".

 

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