Jun 24, 2025 10:41 AMClock
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مصادر "الحدث": أحد المستهدفين بغارة كفردجال بالنبطية هو هيثم بكري المرتبط بحزب الله ماليا

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