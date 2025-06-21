Jun 21, 2025 8:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر إشتراكية للجديد: جنبلاط سمع كلاما بأن القرار بضرب اميركا للبرنامج النووي الايراني قد اتخذ وترامب لن يتراجع ومهلة الاسبوعين هي اعطاء الفرصة لاسرائيل للقيام بالمهمة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o