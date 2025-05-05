May 5, 2025 9:17 AMClock
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مصادر إسرائيلية: نتنياهو أوضح أن خطة توسيع القتال بغزة تنتقل لأسلوب احتلال الأراضي

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