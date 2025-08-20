Aug 20, 2025 8:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر إسرائيلية للقناة 12: المفاوضات بشأن غزة ستُجرى تحت النار إما التوصل إلى اتفاق أو توسيع العملية العسكرية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o