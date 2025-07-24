Jul 24, 2025 9:00 AMClock
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مصادر أوروبية للعربية: مشروع الاتفاق التجاري مع أميركا سيمهد لمواجهة تدفق منتجات الصين

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