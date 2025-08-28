10:10 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر أمنية لـmtv: عناصر متفلّتة أطلقت النار في الهواء في مخيّم الرشيدية لأسباب مختلفة لا علاقة لها بتسليم السلاح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o