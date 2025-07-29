صادرت دورية من جمارك القاع نحو 500 كيلوغرام من الدجاج الفاسد، المهرّب من سوريا، والذي يتم إدخاله إلى الأراضي اللبنانية بواسطة دراجات نارية، من دون أي شروط صحية أو وسائل تبريد مناسبة، ليُوزّع لاحقاً في الأسواق.

وقد تم ضبط الكمية خارج البلدة، حيث تمّ إتلافها بحضور عناصر من الجمارك وبلدية القاع.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر المواطنين من شراء الدجاج المهرّب والفاسد، مؤكداً أن "جميع محلات بيع الدجاج داخل بلدة القاع تلتزم ببيع دجاج غير فاسد من مصادر لبنانية موثوقة ومراقبة".

وختم مطر بالقول: "سلامتكم مسؤوليتنا، فاسألوا دوماً عن المصدر".