Apr 5, 2025 9:55 AMClock
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مصابون في قصف إسرائيلي على منزل في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

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